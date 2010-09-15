В Україні буде запущено перший музичний онлайн-супермаркет

У жовтні цього року стартує спільний проект компанії «УКРНЕТ» і правовласників музичного контенту із запуску першого в Україні музичного онлайн-супермаркета, в якому будуть представлені ліцензійні альбоми, кліпи і треки українських виконавців.

Про це заявив директор з розвитку компанії «УКРНЕТ» Тимофій НАГОРНИЙ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами продюсера, шоумена ПОТАПА, цей проект спрямований на збереження авторських і суміжних прав на музичний контент в Інтернеті. «Всі артисти солідарні в одному – всі хочуть заробляти, особливо це стосується авторів, які пишуть композиції, реєструють їх, і які хочуть розміщувати їх на якихось платформах і заробляти шляхом продажу, як це продається в мобільному контенті, заробляти гроші», - зазначив він.

За словами Т.НАГОРНОГО, до жовтня буде зібрано каталог українських виконавців. Він також повідомив, що найбільші правовласники, практично всі українські виконавці, підписали контракти для участі в проекті. «Залишилося кілька компаній, які до кінця вересня, я щиро сподіваюся, підпишуть з нами контракти. Я думаю, що вже в жовтні існуватиме повний каталог українських виконавців», - повідомив Т.НАГОРНИЙ. Він також зазначив, що до кінця року «буде вирішено питання з українськими виконавцями», перша половина 2011 року – робота з російськими виконавцями, до кінця 2011 року – робота із західними виконавцями.

Вартість переглядів для користувачів буде визначена на початку жовтня. За словами Т.НАГОРНОГО, сьогодні розробляються варіанти платежів.