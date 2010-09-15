Фестиваль циганського мистецтва «Амала-2010»

19 вересня о 16.00 на «Мамаєвій Слободі» у Києві відбудеться офіційне відкриття ХІ Міжнародного фестивалю циганського мистецтва «Амала-2010». Девіз фестивалю: «Дух циганської свободи — на козацькій Слободі»!

Прогулятися вулицями козацького селища можна як пішки, так і на конях: верхи, в циганській кибитці, на козацькому возі – одним словом, як кому заманеться.

Мандруючи вулицями козацької слободи, гості за водяним млином на леваді надибають справжнісінький циганський табір. Кибитки, вогнища, коні, лемент дітей, кури, гуси, запашні циганські страви, люди в строкатих національних костюмах і, певна справа, пісні… Циганський табір гостинно зустріне всіх охочих відчути правдивий дух свободи і романтики, навіч познайомитись з побутом, культурою і традиціями волелюбного циганського народу, який прагне поваги, визнання і толерантності суспільства.

Дорогою до табору охочі зможуть побувати у садибі титаря (церковний староста), де народна циганська майстриня Людмила Кірпарьова представить свої унікальні роботи – вишивані ікони, котрі вона люб’язно погодилась виставити на аукціон.

На роздоріжжі між «Шинком – коса над чаркою», садибами коваля та гончара гості здибають циганських та українських майстрів народних ремесел та промислів.

Між перекупками на ярмарку можна буде зустріти і відомих циганських ворожок, котрі зупинилися на ночівлю в української знахарки і травниці Насті Певної. Тож завітавши до хати ворожки, що стоїть під вербою біля вітряка, кожен бажаючий матиме нагоду в більш невимушеній атмосфері поспілкуватися з циганськими чорноокими ворожками, які уславились по всьому світі своїм даром передбачати майбутнє, пророкувати щастя-долю та зцілювати душу.

18:00 – циганське свято у козацькій слободі набирає обертів. «Неочікувано» для всіх циганська родина тут же ж на слободі вирішила відсвяткувати своє весілля. То хто ж відмовиться від нагоди ще раз завітати до табору та розділити з друзями радість сімейного свята? А відтак, зустріти весільний поїзд, привітати молодят, побажати їм щастя-долі зможе кожний, хто в цей час трапиться на дорозі запального циганського весілля!

18:55 – дзвони козацької церкви Покрова Пресвятої Богородиці ударом у Благовіст сповіщають про початок офіційної частини – відкриття XI Міжнародного фестивалю циганського мистецтва «Амала-2010».

На головну сцену, котра розташована під кроною «громового дерева» в центрі козацького селища «Мамаєва Слобода», піднімаються гості і учасники свята. Президент фестивалю – Народний артист України Ігор Крикунов – виголосить промову. Свої вітання по черзі висловлять запрошені гості. А вже потім… Один за одним на сцену піднімуться учасники фестивалю: найвідоміші колективи і виконавці з України, Угорщини, Росії, Польщі… Вони подарують глядачам найкращі зразки світового циганського мистецтва – запальні циганські народні і сучасні пісні, романси, гарячі танці, інструментальні композиції. Не обійдеться, звичайно, і без відомих українських пісень.

Коли фестивальна програма дійде кінця та в нічному небі над витоком річки Либідь розстелиться зоряне шатро, прозвучить гімн фестивалю «Амала»!

Свято продовжиться феєричним дійством на воді.

Щоб стати учасником свята, потрібно:

1. Придбати квиток вартістю 80 гривень в касі театру «Романс» (тел.: 277 87 97), або в касі «Мамаєвої Слободи» (тел.: 361 98 48, e-mail: kozakmamay@mamajeva-sloboda.ua, сайт: http://www.mamajeva-sloboda.ua

2. Дотриматись дрес-коду: елементи циганського або українського вбрання. Це може бути вишиванка, хустка, квітка чи яскрава стрічка на голові, капелюх, кушак, тощо.

3. Неодмінно мати при собі гарний настрій і червінці в гаманці, щоб можна було взяти участь у аукціоні, придбати на згадку сувенір або поласувати чимось смачненьким в «Шинку – коса над чаркою».

4. Попередня акредитація для журналістів – обов’язкова (тел.: 361 98 48, e-mail: kozakmamay@mamajeva-sloboda.ua).

Більше на mamajeva-sloboda.ua