Томенко підготував видання Ділового щоденника українця

З нагоди 20-ї річниці незалежності України Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» та видавництво «Генеза» підготували до друку «Український щорічник - 2011 (діловий щоденник українця)».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами М.ТОМЕНКА, основною ідеєю проекту є згадування у ювілейний рік незалежності не тільки про державні, національні чи релігійні свята, але й про визначних українців. «Наш задум був такий, щоби кожен день розпочинався з інформації про народження на світ тієї людини, завдяки якій українська історія прославилася, українська культура стала визначною, українська держава стала реальністю. Якщо хочете, кожний день в перспективі мусив би стати «днем» Тараса Шевченка і «днем» Лесі Українки, «днем» Богдана Хмельницького і «днем» Ярослава Мудрого», - сказав він.

За словами віце-спікера, принцип відбору особистостей авторський, однак у його основі ті постаті, які народилися в Україні, які присвятили своє життя Україні, які були виховані Україною або які, перебуваючи поза Україною, всіляко підтримували та пропагували свою батьківщину.

На думку М.ТОМЕНКА, власники ділового щоденника по-новому відкриють для себе як досі незнані постаті інтелектуалів, державних та громадських діячів, які працювали в інтересах власного народу, так і вже відомих людей. Щорічник зроблений у форматі ділового щоденника та складений за принципом, що день розпочинається з дня народження визначного українця, згадки про державні, національні, професійні чи релігійні свята, визначні історичні події тощо. Окрім того, у ньому буде розміщено багато корисної статистичної інформації, а на кожний день буде запропонований афоризм дня, який пов`язаний з творчістю визначної особистості, що народилася в цей день, чи зі своєрідною тематикою дня.

«Український щорічник – 2011 (діловий щоденник українця)» надійде у продаж в жовтні цього року.