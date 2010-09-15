У столичних театрах розпочався новий театральний сезон.

Як повідомили УНАН у прес-службі КМДА, перші вистави вже відбулися у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, театрах «Вільна сцена», «Сузір’я» та «Колесо», Молодому театрі, театрі українського фольклору «Берегиня», театрі опери та балету для дітей і юнацтва, театрі ляльок та театрі маріонеток.

Сьогодні, 15 вересня, відкриються театральні сезони Київського муніципального театру «Київ» виставою О.Ісаєва «Абрикосовый рай» та Київського академічного театру на Подолі – там зіграють «Мертві душі» за М.Гоголем. Також, 15 вересня, гала-концертом розпочне роботу Київський національний академічний театр оперети.

16 вересня виставою Я.Запольського «Ярмарковий гармидер» відсвяткують початок сезону у Київському академічному театрі юного глядача на Липках.

19 вересня відкриття сезону відбудеться у Київському експериментальному театрі «Золоті ворота», виставою Жана Кокто «Людський голос».

В Українському малому драматичному театрі першу у новому сезоні виставу зіграють 25 вересня. Це буде вистава А.Крима «Нелегалка».