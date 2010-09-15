Концерт групи Uma2rmaH на літньому майданчику RENA CONCERT Plaza
13:43, 15 вересня 2010Культура
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30 вересня на літньому майданчику ARENA CONCERT PLAZA (Київ, вул. Басейна, 2а) відбудеться виступ групи Uma2rmah. Як повідомили УНІАН організатори, даний концерт стане останнім цього сезону.
Квитки можна придбати в театральних касах Києва, на сайтах Http://biletik.ua/, http://www.parter.ua/, http://www.bilethouse.com.ua/ і замовити по телефону (044) 331-44-34.
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