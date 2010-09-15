Концерт групи Uma2rmaH на літньому майданчику RENA CONCERT Plaza

30 вересня на літньому майданчику ARENA CONCERT PLAZA (Київ, вул. Басейна, 2а) відбудеться виступ групи Uma2rmah. Як повідомили УНІАН організатори, даний концерт стане останнім цього сезону.

Квитки можна придбати в театральних касах Києва, на сайтах Http://biletik.ua/, http://www.parter.ua/, http://www.bilethouse.com.ua/ і замовити по телефону (044) 331-44-34.