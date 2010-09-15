У столиці покажуть рімейк фільму Голка (Игла) з Віктором Цоєм

У четвер, 16 вересня, у київському кінотеатрі Жовтень стартує показ фільму Голка: Remix (Игла: Remix), оновленої версії культової стрічки Рашида Нугманова з Віктором Цоєм у головній ролі.

В оновленій картині глядач дізнається багато речей, які лишилися поза кадром у першій . Наприклад, що Моро - музикант і учасник підпільних боїв без правил, Спартак – передвісник нових російських олігархів і політичних аферистів, а Доктор Артур Юсуповіч - не тільки драгдилер, але й телевізійний персонаж, подібний до гіпнотизера Кашпировського.

Заради запису саундтрека до фільму Голка. Remix музиканти групи Кіно вперше за 20 років возз`єдналися.

Гітарист Юрій Каспарян, басист Ігор Тихомиров і барабанщик Георгій Гур`янов записали для картини нові версії таких хітів Кіно, як Звезда по имени Солнце, Бошетунмай і Группа крови.

Головною темою стрічки стало нове аранжування пісні Дальше действовать будем мы, рядок з якої - Мы пришли сказать вам о том, что дальше... - став слоганом до фільму.

Музичним продюсером саундтрека став Ігор Вдовін, відомий за співпрацею із Земфірою, АукцЫоном, Колібрі, Ренатою Літвіновою та Олексієм Германом-молодшим, а також як перший вокаліст групи Ленінград.

Звукорежисером фільму став Ігор Тихомиров. Він не лише оцифрував оригінальний саундтрек Голки, але й очистив від шумів старі мультитреки (окремо партії гітар, барабанів, голоси), тим самим давши можливість музикантам записати на них нові партії.

У записі саундтрека брали участь також Олег Гітаркін і група Messer Chups, а також В`ячеслав Бутусов з Ю-Пітером, який написав пісню Дети минут на вірші Цоя.

Актори: Віктор Цой (Асса, Голка), Петро Мамонов (Острів, Голка, Цар), Олександр Баширов (Асса), Марина Смірнова (Голка).

Фільм демонструватиметься в кінотеатрі Жовтень російською мовою з українськими субтитрами. Показ фільму триватиме з 16 вересня до 6 жовтня.

Корреспондент

