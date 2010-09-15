У Голлівуді знімуть біографічний фільм про Аль Капоне

Компанія Warner Bros. зніме біографію знаменитого гангстера Аль Капоне. Сценарій для фільму написав Волон Грін (Walon Green), який раніше працював над "Роботом-поліцейським-2" і серіалами "Швидка допомога" та" Закон і порядок". Про це повідомляє Lenta.ru.

Фільм називатиметься Сісеро (Cicero) на честь міста в Іллінойсі, в якому Капоне в 20-ті роки минулого століття розгорнув злочинну діяльність.

Передбачається, що стилістично стрічка буде наближена до класичних гангстерських фільмів на кшталт Ангелів з брудними особами (1938) та Маленького Цезаря (1931).

Ім`я режисера поки не відомо, повідомляється на сайті JoBlo.

Аль Капоне вже неодноразово ставав героєм кінофільмів. Зокрема, в картині Брайана Де Пальми Недоторканні (1987) гангстера зіграв Роберт Де Ніро. У стрічці Капоне (1975) головну роль виконав Бен Газзара.

Нагадаємо, що днями стало відомо ще про один байопік, який зніме Голлівуд - фільм-біографію легендарного лідера британського рок-гурту Queen Фреді Мерк`юрі (1946-1991).

