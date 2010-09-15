Британці відзначають 120 років від дня народження Агати Крісті

Сьогодні, 15 вересня, Велика Британія відзначає 120-у річницю з дня народження найуспішнішого в історії літератури автора детективів, англійської письменниці Агати Крісті.

Ювілейну дату шанувальники Крісті відзначають протягом усього 2010 року: виставами, квітковими виставками, чаюваннями а-ля Крісті і читаннями всесвітньо відомих творів. Перед 15 вересня в Британії традиційно відкрився фестиваль Тиждень Агати Крісті.

У всій країні відбуваються тури місцями, де бувала як сама Крісті, так і герої її книжок, проводять також тури-загадки і тури-детективи.

Незважаючи на те що письменниця народилася в приморському Торкі, наймасовішими подорожі слідами Крісті обіцяють стати в Лондоні. 19 вересня експерт з творчості британської письменниці і автор книги Таємні записи Агати Крісті Джон Карран проведе екскурсію тими місцями Лондона, які пов`язані зі знаменитою британкою. Квитки на тур, за словами організаторів, були розпродані ще кілька місяців тому.

Крім того, телерадіокорпорація Бі-бі-сі готує до 120-річчя з дня народження Крісті відразу кілька проектів. На честь ювілею на своєму офіційному сайті Бі-бі-сі викладає невеликий архів з радіокоментарів, аудіо-і телеінтерв`ю письменниці та про письменницю, у тому числі роздуми автора на тему Як написати бестселер.

Крім того, в ці дні в ефірі радіо BBC Radio 4 звучать твори Крісті про Харлі Кіна, героя 1912 оповідань Крісті.

У будинку-музеї Крісті цього тижня відвідувачам пропонують знаменитий шоколадний торт Дивна смерть з книги Оголошено вбивство.

Кульмінацією свята стане святкова вечеря для шанувальників Крісті 15 вересня на березі в Торкі та святковий феєрверк у рідному місті письменниці.

Нагадаємо, що в лютому 2009 року для туристів відкрили маєток Грінвей на півдні англійського графства Девон, який 40 років належав Агаті Крісті.

У тому ж році британська газета Daily Mail опублікувала раніше невідомий роман Агати Крісті, який майже 30 років перебував на горищі заміського будинку королеви детектива.



РИА Новости

