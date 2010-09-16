Срібна призерка "Нової хвилі" стала почесним громадянином Костополя
Дали однокімнатну квартиру
Співачка Тетяна ШИРКО, яка завоювала друге місце у пісенному конкурсі «Нова хвиля» у Юрмалі, стала почесною громадянкою свого рідного міста Костопіль, що на Рівненщині.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, 18-річну співачку вшанували депутати Костопільської міськради, які запросили її на своє засідання.
Разом із нею в Костопіль прибули продюсер Олег ЧОРНИЙ та інший конкурсант «Нової хвилі-2010» від України - Іван БЕРЕЗОВСЬКИЙ.
Згідно з рішенням міськради, ім’я Т.ШИРКО занесено до книги почесних громадян Костополя. Міськрада також прийняла рішення виділити для юної співачки однокімнатну квартиру в одному з новозбудованих житлових будинків міста.
Талановиту молоду землячку тепло привітали міський голова Євген ДЕНИСЮК та увесь депутатський корпус міськради.