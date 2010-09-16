Фестиваль циганського мистецтва пройде у Києві

19 вересня на території Центру народознавства «Козак Мамай» у Києві (вул. М.Донця, 2) відбудеться ХІ Міжнародний фестиваль циганського мистецтва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Розпочнеться свято о 16.00. На вході до «Мамаєвої Слободи» гостей піснями і танцями зустрічатимуть учасники фестивалю. Тут гостинно зустрінуть всіх охочих відчути справжній дух свободи і романтики, познайомитись з традиціями і культурою волелюбного циганського народу. На гостей чекатимуть кибитки, коні, ватри, кури, гуси, циганські страви, яскраві костюми, вироби майстрів народних промислів і ремесел і, звичайно, пісні - українські та циганські. Гуляти по території селища можна буде не лише пішки, а й на конях: верхи, в циганській кибитці, на козацькому возі тощо, зазначили в КМДА.

Будуть працювати майстрині з вишивки, ковалі, гончарі, циганська ворожка, козацький шинок. Відбудеться кортеж циганського весілля, виступи ляльок-аніматорів.

Окрасою селища Мамая є дивовижне озеро з островом, на якому виступатимуть циганські народні та сучасні виконавці, також гості свята почують виступ відомого на весь світ баяніста, народного артиста України Ігоря ЗАВАДСЬКОГО.

О 18.55 дзвони козацької церкви Покрова Пресвятої Богородиці ударом у Благовіст сповістять про початок офіційної частини - відкриття XI Міжнародного фестивалю циганського мистецтва «Амала-2010».

На головну сцену, котра розташована під кроною «громового дерева» в центрі козацького селища «Мамаєва Слобода», піднімуться гості і учасники свята, найвідоміші колективи і виконавці з України, Угорщини, Росії, Польщі. Президент фестивалю – народний артист України Ігор КРИКУНОВ – виголосить промову.

Свято продовжиться феєричним дійством на воді.