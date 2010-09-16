В Ізраїлі затримали 400 хасидів, які повернулися з Умані

Близько 400 паломників, які повернулися до Ізраїлю після святкування в Умані єврейського Нового року – Рош-а-Шани, затримано в аеропортах під час рейду місцевих правоохоронних органів.

Як повідомляє газета «КоммерсантЪ-Україна» з посиланням на ізраїльський сайт новин Ynetnews, з них 91 особа підозрюється в ухилянні від термінової армійської служби, а у інших виявлено проблеми з виплатою боргів. Крім того, у понеділок ізраїльські спецслужби затримали двох хасидів, що поверталися з Умані, які напали на бортпровідників, коли ті відмовилися подати їм спиртне.

Нагадаємо, цього року відзначити Рош-а-Шану до Умані приїхали близько 30 тисяч брацлавських хасидів. 10 вересня між окремими паломниками і місцевими жителями стався конфлікт. Хасиди відмовилися виконати прохання жінки, яка здавала їм квартиру, не галасувати, а після побили чоловіка, який намагався викликати міліцію. Перехожий, що вступався за постраждалого, отримав кілька ножових поранень.

У результаті конфлікту з України було вислано 10 хасидів, а організатори паломництва одержали попередження від Адміністрації Президента.

"Україна висловлює сподівання, що організатори паломництва винесуть з інциденту в Умані належні уроки і надалі вживатимуть додаткових заходів, покликаних мінімізувати ймовірність виникнення подібних неприємних ситуацій. Україна готова забезпечити для паломників порядок і безпеку, проте очікує і від них толерантної поведінки і дотримання українських законів", - заявила заступник голови Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.