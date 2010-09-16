У Росії в прокат вийшов фільм, у якому зіграв актор із синдромом Дауна

У Росії 15 вересня в прокат вийшов іспанський фільм Я теж, головну роль у якому зіграв актор із синдромом Дауна Пабло Пінеда.

"Тридцять років тому люди із синдромом Дауна могли залишатись тільки вдома або у спеціалізованих клініках, а сьогодні можуть вчитися в університетах. Ми вирішили розповісти про хлопця, який першим закінчив повний курс звичайного університету. Тут Пінеда грає самого себе - він першим закінчив університет і його герой теж ", - розповів режисер фільму Альваро Пастор.

Він зняв стрічку Я теж спільно з режисером Антоніо Нахарро. У головних ролях разом з Пінедою грає відома актриса Лола Дуеньяс.

Пастор зазначив, що "цей фільм - не просто історія людини з синдромом Дауна, а історія кохання цієї людини", повідомляє РИА Новости.

"Він закінчив університет, починає працювати в офісі і закохується у колегу. Ми розповіли про їхнє кохання, при цьому постаралися зробити це легко і невимушено", - розповів режисер.

Російські прокатники фільму зазначають, що з точки зору теми фільм Я теж - інновація для Росії, тому передбачити результати прокату складно.

"А основне наше завдання - щоб цей фільм потрапив на федеральний канал, тому що це дуже важлива тема для нашої публіки: ситуація в нашій країні катастрофічна і применшувати її сенсу нема", - сказала представниця компанії-прокатника фільму в Росії Маріанна Ібрагімова.

Виконавець головної ролі Пінеда отримав приз як кращий актор на фестивалі в Сан-Себастьяні в минулому році.

Інформації щодо прокату фільму в Україні поки немає.

Варто зазначити, що ситуація з дітьми з синдромом Дауна в Україні також потребує суспільної уваги.

Нагадаємо, що 2008 року відбувся проект Українські зірки - дітям із синдромом Дауна, в рамках якого відомі українські спортсмени, актори, письменники, художники та інші діячі культури зустрічалися з дітьми з синдромом Дауна.

За допомогою проекту його організатори сподівалися привернути широку громадський вплив до дітей, народжених із синдромом Дауна.

За їхніми словами, в Україні все ще існує думка, що діти з синдромом Дауна безнадійні і назавжди залишаться на рівні дошкільника. І до цього часу в країні формально діє розпорядження ще радянських часів, згідно з яким лікарі повинні рекомендувати віддавати дітей із синдромом Дауна в інтернат.

Тим часом на Заході давно відмовилися від такої практики, а численні дослідження показують: при належному догляді та увазі діти з синдромом Дауна можуть навчитися практично всьому, що вміють інші. Наприклад, у Європі та США близько 75% таких дітей відвідують школи нарівні з іншими. Пізніше вони мають можливість брати активну участь у житті соціуму, працювати або займатися творчістю.

Так, у 1996 році на кінофестивалі в Канні бельгійський актор із синдромом Дауна Паскаль Дюкен одержав нагороду за краще виконання чоловічої ролі у фільмі Восьмий день.

Синдром Дауна мають також голлівудський актор Макс Льюїс (Скандальний щоденник), американська плавчиха Карен Геффні, яка переплила Ла-Манш, шотландська спортсменка і актриса Пола Сейдж, володарка численних фестивальних нагород за свої ролі, аргентинський співак Мігель Томазін, лідер рок-гурту Reynols, та інші знаменитості.



РИА Новости

