В Україні відбудеться фестиваль мексиканських короткометражок

16 вересня, в столичному кінотеатрі Київ стартує перший фестиваль мексиканського короткометражного кіно MEXICANA, який пройде також в Одесі та Львові.

У Києві фестиваль триватиме до 21 вересня. З 24 по 29 вересня він відбудеться в Одесі (кінотеатр U-CINEMA), а 30 вересня - 5 жовтня - у Львові (кінотеатр Кінопалац).

MEXICANA представить 5 збірок короткого метра - найкращі стрічки 5 мексиканських кінофестивалів Short Shorts, Гвадалахара, Морелія, Монтерей та Чіхуахуа, які представлять різні жанри мексиканського кіно.

Відкриття фестивалю відбудеться 16 вересня о 19:00 в кінотеатрі Київ. Програму фестивалю представлять мексиканські режисери Феліппе Гомес (Лупан Лейва, 2010) і Алонсо Руіспаласіос (Остання пісня птахи Ку (2010), Райське кафе (2008).

Фестиваль приурочений до 200-річчя Незалежності Мексики. Його організаторами виступили Київський міжнародний кінофестиваль Молодість, Посольство Мексики в Україні, Мексиканський Інститут Кінематографії (IMCINE), Мексиканська кіношкола (CCC), Національна рада з питань культури і мистецтва (CONACULTA).

Нагадаємо також, що 23 вересня в столичному кінотеатрі Київ покажуть першу добірку українських короткометражних фільмів. Цей проект, що отримав назву Мудаки (Арабески), не має ні бюджету, ні спонсора, ні держпідтримки: професійні режисери знімають фільми власними силами.

Корреспондент