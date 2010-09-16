Iспанський тенор Пласідо Домінго став Людиною року

Латиноамериканська академія музичних мистецтв і наук присудила іспанському тенору Пласідо Домінго титул Людина року.

Церемонія вручення премії відбудеться 10 листопада в Лас-Вегасі, напередодні роздачі латиноамериканських Греммі, повідомляє Associated Press.

В Академії зазначили, що цією нагородою вони хотіли відзначити професійні та філантропічні досягнення Домінго.

Також титулу Людина року були удостоєні Глорія Естефан, Хуліо Іглесіас, Рікі Мартін і Карлос Сантана.

Свою кар`єру Пласідо Домінго розпочав у 1968 році в нью-йоркському театрі Метрополітен-опера, де він співав протягом 21 сезону. Після він гастролював по всьому світу в проекті Три тенори разом з Лучано Паваротті та Хосе Каррерасом.

Домінго також відомий як засновник конкурсу оперних співаків Operalia. Крім цього тенор організовував доброчинні концерти на допомогу постраждалим від землетрусу в Мексиці і урагану Катріна в США.

Співак є кавалером Великого хреста і великим офіцером ордена За заслуги перед Італійською Республікою, а також володарем зірки на алеї слави в Голівуді за внесок у розвиток театру.

У лютому 2009 року Домінго названий першим лауреатом премії імені Біргіт Нільсон (знаменита шведська оперна співачка) - приз у мільйон доларів США вручатиметься за видатні досягнення в оперному мистецтві кожні три роки.

Навесні 2010 року Пласідо Домінго переніс операцію з видалення злоякісної пухлини кишечника, але вже через кілька тижнів повернувся на сцену, виступивши в Ла Скала.



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