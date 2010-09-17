У Великобританії виставлять на торги відверті листи Оскара Уальда

Британський аукціонний дім Bamfords Auctioneers & Valuers 24 вересня 2010 року виставить на продаж листи письменника Оскара Уайльда, повідомляє BBC News. З цих документів виходить, що письменник робив непристойну пропозицію редакторові журналу Court & Society Review Алсагеру Віану (Alsager Vian) у той час, коли гомосексуалізм був заборонений законодавчо. Стартова ціна на листи буде оголошена на рівні десяти тисяч фунтів стерлінгів (15,5 тисячі доларів).

Продажою листів займаються спадкоємці Віана. Імовірно ці документи зберігалися під замком у письмовому столі редактора аж до його смерті в 1924 році. Які взаємини зв`язували Уайльда і Віана, залишається таємницею. Утім, відомо, що Віан одружувався в 1891 році. На листах, згідно опису Bamfords, стоїть поштовий штемпель з датою 9 вересня 1887 року.

За словами Алана Джадда (Alan Judd), співробітника британського аукціонного дому, листи допоможуть "заповнити пробіли в головоломці бурхливого життя Оскара Уайльда".

Оскар Фінгал О`флаерті Уїллс Уайльд народився 16 жовтня 1854 року. Він відомий як автор роману "Портрет Доріана Грея", казок "Щасливий принц", "Зраджений друг", "Юний король", поем "Равенна", "Сад Ероса", а також численних есе. Уайльд помер 30 листопада 1900 року від гострого менінгіту в французькому готелі. Вважається, що його останніми словами були: "Або я, або ці мерзенні шпалери в квіточку".

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