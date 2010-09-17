В український прокат вийшли три нові фільми

16 вересня, на екрани українських кінотеатрів виходять три нові фільми: четверта частина Оселі зла під назвою Життя після смерті в 3D, 3D-мультфільм Альфа і Омега: Іклиста братва і фільм з Віктором Цоєм Голка. Remix.

Оселя зла: Життя після смерті 3D - четверта частина культового фантастичного фільму режисера Пола Андерсона з Мілою Йовович у головній ролі.

Головна героїня Еліс продовжить свою боротьбу з інфікованими зомбі і корпорацією Амбрелла, але вже в об`ємному варіанті. Відмінність від попередніх фільмів і основна принада для глядачів - формат 3D.

Дії стрічки відбуватимуться не тільки в Лос-Анджелесі, але і перемістяться на Аляску (Аляску знімали в Торонто) і в Токіо. Еліс шукає осіб, що залишилися живими, щоб вивести їх у безпечне місце. Несподівано давній друг зголосився допомогти їй і обіцяє привести Еліс в безпечну зону в Лос-Анджелесі, але як тільки вони потрапляють у місто, то бачать тисячі і тисячі заражених і виявляються в смертельній пастці ...

Актори: Міла Йовович, Елі Лартер, Спенсер Лок.

Альфа і Омега: Іклистя братва 3D - мультфільм від режисерів Бена Глюка та Ентоні Белла.

Вовк-невдаха Омега мріє познайомитися з красунею-вовчицею Кейт, яка з дитинства у всіх полюваннях виходила переможницею - саме тому вона носила горде прізвисько Альфи або Першої. І ось доля підкидає йому непоганий шанс - працівники заповідника відправляють їх у далекий штат Айдахо. Їм доведеться згуртуватися, для того, щоб повернутися на свою батьківщину ...

Голка. Remix - оновлена версія культової стрічки Рашида Нугманова з Віктором Цоєм у головній ролі.

В оновленій стрічці глядач дізнається багато речей, які залишилися за кадром у першій Голці. Наприклад, що Моро - музикант і учасник підпільних боїв без правил, Спартак - предтеча нових російських олігархів і політичних аферистів, а Доктор Артур Юсупович - не тільки драгдилер, але й телевізійний персонаж на зразок гіпнотизера Кашпіровськомго.

Заради запису саундтрека до фільму Голка. Remix музиканти гурту Кино вперше за 20 років возз`єдналися і записали для стрічки нові версії таких хітів Кино, як Звезда по имени Солнце, Бошетунмай і Группа крови.

Нагадаємо також про те, що сьогодні, 16 вересня, в столичному кінотеатрі Київ стартує перший фестиваль мексиканського короткометражного кіно MEXICANA, який відбудеться також в Одесі та Львові.

Корреспондент