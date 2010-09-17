Журнал People назвав найстильніших зірок

Журнал People опублікував щорічний список десяти найстильніших знаменитостей.

У цей список увійшли актриси Дженніфер Еністон, стиль якої журнал назвав американською класикою, співачка Ріанна - її автори рейтингу охарактеризували ім`ям Смілива діва, Джессіка Альба-Майстер поєднань, Леа Мішель - Світська левиця, зірка Аватар Зої Салдана - Королева червоної килимової доріжки, Гвен Стефані - Мама-рокерша, подруга британського принца Кейт Мідлтон - Майбутня принцеса, Рейчел Білсон - Чарівна особа в джинсах, Олівія Палермо - Аристократична дівчина і Діана Крюгер - Нонконформістка.

Повний список 10 найстильніших і найбільш позбавлених смаку жінок буде надрукований у номері People, який надійде в продаж 17 вересня.

Нагадаємо, що в квітні 2010 року журнал People опублікував рейтинг найвродливіших людей у світі. Очолила список 42-річна голлівудська актриса, мати трьох дітей Джулія Робертс.



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