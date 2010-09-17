Melvin Taylor Blues Band проїдеться містами України

З 1 по 6 жовтня в п’яти українських містах – Ялті, Севастополі, Сімферополі, Львові та Києві, пройдуть концерти блюзового американського колективу Melvin Taylor Blues Band. Гастролі відбуваються за підтримки Посольства США в Україні в рамках проекту American Music Series, організатором якого виступає продюсерський центр Jazz in Kiev.

Ведучий усіх концертів – Олексій Коган.

Мелвін Тейлор – відомий американський гітарист і вокаліст з Чикаго, визнаної «столиці блюзу». Мелвін почав грати на гітарі в 6 років, а в 15 у нього вже була своя група – The Transistors. Коли на початку 80-х знаменитий піаніст Пайнтоп Перкінс (Pinetop Perkins) шукав гітариста в свою групу для гастролей в Європі, його погляд упав на молодого Тейлора. У результаті Тейлор відіграв з Legendary Blues Band цілий рік і настільки сподобався в Європі, що деякі клуби заочно запросили його знову виступити вже з його власною групою.

Тейлор - це не просто представник чиказького блюзу в традиційному його розумінні. Мелвін Тейлор виробив свій власний стиль гри на гітарі, в якому неймовірним чином поєднуються вибухова техніка легендарного Джимі Хендрікса (Jimi Hendrix) з витонченістю джазової манери Уеса Монтгомері (Wes Montgomery). Мелвін Тейлор грав на одній сцені з такими легендарними музикантами, як БіБі Кінг (BB King), Бадді Гай (Buddy Guy), Джордж Бенсон (George Benson) і Карлос Сантана (Carlos Santana).

На рахунку Тейлора шість сольних альбомів, два з яких записані у Франції, чотири – у США. Останній диск «Rendezvous With the Blues» датується 2004-м роком. У даний час гітарист працює в студії над новим матеріалом, а також багато гастролює по світу. На концертах українського туру Melvin Taylor Blues Band представить публіці найкращі свої композиції. Разом з Мелвіном Україну відвідають американські музиканти: піаніст Бернелл Андерсон (Bernell Anderson), басист Джонні Бенні (Johnnie Bennie) і барабанщик Дарвонт Мюррей (Darvonte Murray).

Розклад концертів туру:

1 жовтня (п`ятниця), 19:00 – Ялта, Театр імені А. Чехова (вул. Катерининська, 13).

2 жовтня (субота), 19:00 – Севастополь, Матроський клуб (пл. Ушакова, 1).

3 жовтня (неділя), 19:00 – Сімферополь, Кримський академічний український музичний театр (вул. Кірова, 17).

5 жовтня (вівторок), 19:00 – Львів, Театр імені Марії Заньковецької (вул. Лесі Українки,1).

6 жовтня (середа), 20:00 – Київ, Культурно-освітній центр "Майстер Клас" (вул. Лаврська, 34).

Замовити квитки на київський концерт можна за телефоном 095111 55 77 або на сайтах www.jazzinkiev.com і www.jazzkassa.kiev.ua.