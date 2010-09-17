«Рок Січ» відбудеться у жовтні

2 та 3 жовтня з 16:00 до 22:00 в Києві на Трухановому острові відбудеться четвертий Міжнародний музичний фестиваль «Рок Січ», засновником та незмінним організатором якого є Олег Скрипка.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фестивалю.

«Рок Січ» – перший і єдиний столичний фестиваль, на якому одночасно з трьох сцен лунає українська рок-музика, і який заявив про себе у 2006 році, одразу ставши головною рок-подією України. Цього разу на Трухановому острові з’явиться четверта сцена – на ній пануватиме етно-рок, а сама «Рок Січ» набуде статусу екологічного фестивалю.

Як і раніше концертні майданчики «Рок Січі» будуть порівну поділені між корифеями українського року та молодими талантами. Для вас гратимуть «Воплі Відоплясова», «Танок На Майдані Конго», «Тартак», «Плач Єремії», «Кому Вниз», Марія Бурмака, «Мандри», «Mad Heads XL» та інші артисти. Всього ж у фестивалі візьмуть участь близько сорока виконавців та музичних колективів.

«Наш фестиваль дає змогу молодим українським музикантам зустрітися з широкою публікою, впевнено утвердитись на вже обраному ними музичному шляху, адже відомо, що рок-музика завжди знаходилась в авангарді культури, маючи свого особливого слухача, – зазначає керманич фестивалю Олег Скрипка. – Головна ж суспільна мета «Рок Січі» – це побудова нових стереотипів фестивального руху в Україні. Проте організаційний, технічний та творчий рівень події, яка має відповідати стандартам масштабних європейських фестивалів, потребує принципово іншого бюджету, і саме з цієї причини вхід на цьогорічний фестиваль було вперше вирішено зробити платним».

21 вересня о 13:00 відбудеться презентація фестивалю, з нагоди якої буде влаштовано велику Зелену толоку. В цей день організатори запросять рок-фанів, музикантів, журналістів та просто всіх небайдужих до участі у прибиранні та озелененні лісопаркової зони Труханового острова, після чого на представників ЗМІ чекатиме прес-конференція.