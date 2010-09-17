У Львів приїде відомий модельєр Кензо Такада

Почесним гостем наступного Lviv Fashion Week, який відбудеться у Львові 29-31 жовтня, стане Kenzo Takada.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Львівського Тижня Моди.

Відомий в цілому світі японський модельєр, засновник бренду Kenzo, уперше відвідає Україну.

Kenzo Takada – одне з найбільш відомих імен у світовій моді. Творчість японського дизайнера стала втіленням новаторських, незвичних для європейців підходів у одязі, руйнуючим стереотипи експериментом. Він був першим із модельєрів, що впровадив японський стиль у моду, і почав широко використовувати етнічні мотиви в колекціях, першим, хто випустив парфуми під власним ім’ям, дизайнером, який створив оригінальний яскравий стиль, поєднуючи елементи східної та європейської естетики.

Прес-конференція з паном Kenzo Takada відбудеться в суботу, 30 жовтня 2010, об 11.00.