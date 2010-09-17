У Непалі відреставрують машину Гітлера

Уряд Непалу ухвалив рішення виділити кошти на ремонт машини, подарованої Адольфом Гітлером королю Непалу Трібхувану.

Як повідомляє Reuters, в 1939 році Адольф Гітлер подарував Mercedes Benz дідові останнього короля Непалу Г`янендрі Трібхувану, який обіймав трон з 1911 по 1955 рік.

Пізніше машина використовувалася як навчальний посібник для студентів інженерного коледжу. Останні п`ять років транспортний засіб простояв у гаражі. Зовсім нещодавно коледж повернув автомобіль під палац.

Як уточнює джерело, автомобіль перебуває в поганому стані: ремонту потребують двері, сидіння і капот. Міністерство культури звернулося до уряду Непалу з проханням надати дотацію у розмірі 537 тисяч доларів. Цю суму планують витратити на ремонт автомобіля, а також на ремонт карети, що належала Трібхувану.

У 2008 році монархія в Непалі була усунена. Останнім королем держави був Г`янендра, онук Трібхувана. Після скасування монархії королівський палац у Катманду був перетворений на музей, де й зберігається автомобіль. Передбачається, що після ремонту його будуть використовувати для перевезення відвідувачів музею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині був виставлений на продаж гараж, що належав міністру пропаганди Третього рейху Йозефу Геббельсу.



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