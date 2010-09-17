Суд відмовився звільнити під заставу Джорджа Майкла

Суд відмовився звільняти під заставу співака Джорджа Майкла, засудженого до восьми тижнів в`язниці за водіння машини під впливом наркотиків.

У п`ятницю, 17 грудня, адвокати співака від його імені звернулися до Королівського суду лондонського району Блекфрайарс з проханням звільнити Майкла під заставу. Суд, проте, відхилив клопотання.

За словами очевидців, рішення суду виявилося для артиста несподіваним і, коли його полонили з суду, він був у сльозах. Проте партнер співака Кенні Госс заявив газеті Mirror, що Майкл "у нормі і нормально справляється", повідомив у п`ятницю телеканал Sky News.

Нагадаємо, що Джордж Майкл, справжнє ім`я якого - Георгіос Панайоту, - був заарештований 4 липня 2010 на півночі Лондона, після того, як на своєму Range Rover врізався в фотосалон.

На судовому засіданні в кінці серпня Джордж Майкл визнав себе винним в зберіганні марихуани і водінні автомобіля в стані наркотичного сп`яніння. За це суд оштрафував співака на 1 тисячу 250 фунтів стерлінгів.

14 вересня суд засудив співака до восьми тижнів тюремного ув`язнення і штрафу. Подібні події трапляються зі співаком регулярно, і за останні роки він неодноразово потрапляв у ДТП, будучи під впливом наркотиків. Однак у в`язницю Джордж Майкл потрапив вперше.



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