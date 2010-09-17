У Києві відкрилася виставка японського живопису

17 вересня, о 16:00 у Національному художньому музеї України в Києві відкрилась виставка Живопис радості: картини японських художників 1990-х років.

Виставка, яка об`їздила півсвіту за десять років, представляє 28 творів дев`яти сучасних високо оцінюваних японських художників - Аіда Макото, Ечідзенья Йошитака, Кобаяші Таканобу, Чієдзо Таро, Нара Йошітомо, Нуката Нобухіко, Фукуда Міран, Маруяма Наофумі, і третього за вартістю художника в світі, який відомий також своєю співпрацею з маркою Louis Vuitton, - Муракамі Такаші.

"Художники, роботи яких представлені на цій виставці, народилися в кінці 1950-х - на початку 1960-х років, так що всім їм приблизно за тридцять. Крім того факту, що всі вони зображують метафоричні образи, між ними мало спільного як в темах робіт, так і в художніх стилях. Вони виросли в період, коли Японія досягла високого рівня економічного зростання і повністю відчули на собі процес різких змін, які відбувалися в країні. Вони заново відкрили живопис, який тоді вважався мертвою формою ", повідомляють організатори виставки.

Виставка Живопис радості: картини японських художників 1990-х років триватиме до 17 жовтня 2010 року.

Корреспондент