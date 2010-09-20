У Кіровограді відкрили перший в Україні пам’ятник Винниченку

У Кіровограді з нагоди 256-ї річниці міста урочисто відкрили пам’ятник видатному українському громадському, політичному і державному діячеві, письменнику, філософу, публіцисту Володимиру Винниченку.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у церемонії відкриття взяли керівники міста та області, студентська молодь, представники громадськості, народні депутати Юрій ЛИТВИН, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Валерій КАЛЬЧЕНКО, а також заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

Пам’ятник встановили на відреставрованій площі між корпусами Кіровоградського державного педагогічного університету, який носить ім’я В.Винниченка.

Працювали над створенням пам’ятника львівський скульптор Володимир ЦІСАРИК та кіровоградський архітектор Віталій КРИВЕНКО. Висота бронзового монументу - 3,65 м. Постамент и сходи до нього виконані з граніту.

Вартість виготовлення пам’ятника не розголошується, роботи профінансували меценати, серед яких звучали імена народного депутата Ігоря ШАРОВА (Народна партія), відомих кіровоградських підприємців Андрія РАЙКОВИЧА (голова наглядової ради ВАТ М’ясокомбінат «Ятрань») та Євгена БАХМАЧА (голова наглядової ради НВП «Радій»). Для облаштування прилеглої території з міського бюджету Кіровограда було виділено 200 тис. грн.

Виступаючи перед присутніми, В.ЯВОРІВСЬКИЙ символічно вибачився перед В.Винниченко за довгі роки незаслуженого забуття владою, школою та суспільством.

«Сьогодні він у бронзі назавжди повернувся на свою малу Батьківщину», - сказав депутат.

*** В.Винниченко народився у липні 1880 року в місті Єлисаветград (колишня назва Кіровограда). Активний політичний діяч XX століття. Був членом та заступником голови Центральної Ради, очолював Генеральний секретаріат та Директорію. Автор майже усіх декларацій і законодавчих актів УНР.

В.Винниченко написав 14 романів, більш як 100 повістей і оповідань, 41 книжку щоденникових записів, а також 100 власних картин, портретів і акварелей.

Помер у березні 1951 року, похований у французькому місті Мужен.

Іменем В.Винниченка в названо проспект в Кіровограді.