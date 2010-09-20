Бібліотека Ватикану знову відкрилася для відвідувачів

Апостольська бібліотека Ватикану - одне з найкращих у світі зібрань духовної літератури - знову розкрила свої двері для дослідників і туристів.

Як передає Німецька хвиля, понад три роки там тривав ремонт і осучаснення каталогів.

За словами представників Священного престолу, увазі публіки відтепер запропоновано понад півтора мільйона літературних найменувань, серед яких трапляються й унікальні та середньовічні екземпляри.

"Упродовж століть ми тримали безкоштовний доступ до колекції бібліотеки, підтримуючи знання та розвиток культури", - заявив префект. монсеньйор Цесар ПАСІНІ.

За його словами, у Ватикані зібрані не лише релігійні книжки. "Тут є все: пристрасті, фантазія, віра - все, чим жило людство останні дві тисячі років. І це надбання не наше, а цілого людства", - наголосив він і додав, що у світі існує величезний інтерес до зібрання

Також префект повідомив, що загалом виносити книги з бібліотеки заборонено. Лише за спеціальним дозволом манускрипти, експонати та медалі, які також зберігаються у колекції, можуть бути позичені для виставки. Єдиний, хто має право взяти книгу на дім - сам Папа Римський.

“Після ремонту у бібліотеці покращено і засоби безпеки. Усі відвідувачі отримають на вході спеціальний бейджик, який дозволить відстежувати охоронцям пересування людини приміщенням. Крім того, такі бейджики вклеїли й у книжки”, - повідомив префект.

За його словами, Ватиканська бібліотека пишається й своєю історією. Її було створено ще всередині ХV століття. Перша колекція налічувала лише 350 рукописів, але згодом розрослася до півтори тисячі, ставши найбільшою на той час у Європі.

У Ватикані сподіваються, що після оновлення бібліотеку щодня відвідуватимуть щонайменше 200 дослідників.