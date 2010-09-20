Археологи відкопали два давні храму на сміттєвому звалищі в Перу

Група перуанських археологів виявила в сельві на півночі країни два храми, вік яких складає більше чотирьох тисяч років.

На думку вчених, мова йде про найбільш древніх з відомих храмових споруд на території Перу, повідомила в суботу місцева газета Comercio.

Як йдеться у повідомленні, до недавнього часу на цьому місці було сміттєзвалище. Практично на з самого початку розкопок перед вченими і місцевими жителями, які допомагали їм, постали стіни, споруджені з гігантських каменів вагою до 200 кілограмів.

Людські скелети, виявлені в обох храмах, вказують на те, що протягом всіх 800 років, поки ці будови не були занедбані, тут відбувалися жертвоприношення.

Археологи вважають, що знайдені ними храми належать до культури Бракаморос.

Корреспондент