Археологи відкопали два давні храму на сміттєвому звалищі в Перу

10:07, 20 вересня 2010
Культура
0 0

Вік святинь - більше чотирьох тисяч років.

Група перуанських археологів виявила в сельві на півночі країни два храми, вік яких складає більше чотирьох тисяч років.

На думку вчених, мова йде про найбільш древніх з відомих храмових споруд на території Перу, повідомила в суботу місцева газета Comercio.
Як йдеться у повідомленні, до недавнього часу на цьому місці було сміттєзвалище. Практично на з самого початку розкопок перед вченими і місцевими жителями, які допомагали їм, постали стіни, споруджені з гігантських каменів вагою до 200 кілограмів.

Людські скелети, виявлені в обох храмах, вказують на те, що протягом всіх 800 років, поки ці будови не були занедбані, тут відбувалися жертвоприношення.

Археологи вважають, що знайдені ними храми належать до культури Бракаморос.

Корреспондент

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter