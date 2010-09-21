«Парк Київська Русь» на вихідні запрошує у XV століття

У «Парку Київська Русь» (село Копачів, Обухівський район, Київська область) 25 та 26 вересня відбудеться фестиваль «Гості стародавнього Києва». Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, на глядачів чекатиме видовище, яке відтворить побут та історичні події XV століття на рівні найкращих європейських фестивалів: справжні кінні бої, суд дамської честі, масові битви та куртуазні танці.

«Вірою та правдою, життям та честю… Навіть складати присягу лицарі будуть за правилами, що існували в XV столітті. Якою була Західна Європа у ті часи, звичаї, традиції, вбрання ми покажемо на нашому фестивалі з максимальною історичною достовірністю», – розповів автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО.

Учасниками фестивалю стануть члени клубів історичної реконструкції з України («Рота Святого Андрія», «Фландрія», «Світа Солсбері»), Молдови, Росії («Стара Бургундія», Білорусі («Борисфен»), Латвії («Чеширські стрілки»).

Представники клубів постануть у образах мужніх європейських лицарів і прекрасних дам.

За словами організаторів фестивалю, відтворюючи образ епохи, реконструктори ретельно ставляться до кожної деталі – зброя, лати, і тактика бою повністю відповідають історичній добі.

Однією з головних подій фестивалю стане лицарській турнір «Древо Олександра Великого» та реконструкція облоги замку. У грандіозній битві задіють оборонну споруду Ярославового подвір’я, яку, вже використовували у фестивалі «Билини стародавнього Києва» для реконструкції бою під Білою Вежею у 990 році.

«На фестивалі гості обов’язково побачать поєдинки лицарів на конях. Ми знаємо, що це видовище всім дуже подобається, у всіх історичних романах, фільмах присутні такі епізоди, тому обіцяємо порадувати глядачів», – додав Володимир ЯНЧЕНКО.

Відвідувачі фестивалю зможуть на власні очі побачити, в яких умовах жили та воювали люди тієї епохи, а також вивчити декілька середньовічних танців. Для наймолодших відвідувачів фестивалю будуть відкриті ігрові майданчики та «Дітище».