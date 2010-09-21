Яка фортеця в Україні найкраща?

Ініціатор проекту «7 чудес України», заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, в рамках акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци», разом з журналістами відвідав Львівську і Тернопільську області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, під час прес-туру його учасники змогли оцінити три замки Львівщини: Золочівський, Підгорецький та Олеський, а також Вишневецький палацовий комплекс і Збаразький замок у Тернопільській області.

Оглядаючи, представлені Львівщиною об’єкти, М.ТОМЕНКО відзначив, що це далеко не всі пам’ятки, якими може пишатися львівська земля. Нагадавши, що на сьогоднішній день дану область представляють 11 пам’яток, він зазначив, що, якщо позиціонувати Золочівський, Олеський та Підгорецький замки як туристичний маршрут, то він є дуже вдалим як з точки зору зручності розташування та інфраструктури, так і з точки зору збереженості та історичної цінності даних об’єктів.

Водночас, М.ТОМЕНКО зазначив, що «якщо говорити про ці три замки загалом, то вони складають один з кращих замкових маршрутів, якщо ж розглядати їх в контексті окремих споруд, то, безперечно, Олеський є найбільш підготовлений, Золочівський – своєрідне відкриття, а Підгорецький – найцікавіший».

М.ТОМЕНКО подякував партнерам акції на Львівщині, якими є відомий український музейний діяч та мистецтвознавець, Герой України, заслужений працівник культури, лауреат Державної премії імені Т.Шевченка, директор Львівської галереї мистецтв України Борис ВОЗНИЦЬКИЙ та народний депутат Степан КУРПІЛЬ.

Під час спільного з головою Тернопільської ОДА Михайлом ЦИМБАЛЮКОМ та гендиректором Національного заповідника «Замки Тернопілля» Анатолієм МАЦІПУРОЮ огляду Вишневецького палацу, М.ТОМЕНКО відзначив, що “Тернопільська область – найбільш замкова область”. «23 номінанти представляють Тернопільщину в акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци», - повідомив він, додавши що, на жаль, багато об’єктів області, швидше можна назвати руїнами замків, ніж замками. Він також підкреслив, що велику роль у збережені замків області відіграє створення Національного заповідника «Замки Тернопілля», куди вже входять 11 об’єктів. «Це дуже важлива управлінська модель для тих областей, які працюють з великою кількість замків», - сказав він.

Перебуваючи у Збаразькому замку, М.ТОМЕНКО назвав його найбільш конкурентним та найбільш підготовленим та спрогнозував, що замок має всі шанси потрапити у фінальну частину конкурсу і це дасть можливість пришвидшити роботу з його відновленням.

Наразі триває другий етап акції «7 чудес України: замки, фортеці, палаци», в ході якого відбувається представлення областями своїх номінантів, яких, на сьогоднішній день налічується 137. Журналісти та експерти вже мали змогу побачити конкурсантів Хмельниччини, Чернігівщини, Волині, Рівненщини та столиці.