Нагороджено продюсерів телесеріалу "Школа"

Продюсери популярного телесеріалу "Школа" Костянтин Эрнст і Ігор Толстунов стали володарями бронзової статуетки "Орфей" на церемонії вручення нагород російського телевізійного конкурсу "ТЕФІ-2010" в Москві, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У номінації "Сценарист телепрограми" переміг колектив програми "Прожекторперисхилтон", яка також стала кращою в номінації "інформаційно-розважальна програма".

Олександр Цекало і Руслан Сорокін визнані кращими продюсерами за роботу над телепрограмою "Велика різниця".

У номінації "Музична програма" перемогу отримала "Віденська державна опера", а кращим спеціальним репортажем був названий репортаж "Країна Рад: перезавантаження".