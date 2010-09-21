На президентський сайт повернувся розділ про Голодомор

Розділ, присвячений Пам`яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років, знову з`явився на офіційному сайті Президента України.

Останнє оновлення інтернет-сторінки датоване 26 листопада 2009 року.

Після вступу до посади Віктора ЯНУКОВИЧА розділ "Пам`яті жертв Голомора" зник з сайту голови держави.

У квітні ц.р., відповідаючи на запитання депутатів ПАРЄ в Страсбурзі, Янукович заявив, що Голодомор не можна визнавати геноцидом. “Це були наслідки сталінського тоталітарного режиму, ставлення до людей. Але визнавати Голодомор як факт геноциду щодо того чи іншого народу, ми вважаємо, буде неправильно, несправедливо. Це була трагедія, загальна трагедія держав, які входили до СРСР”.