Хедлайнером «Jazz in Kiev 2010» буде легендарний Хербі Хенкок

29, 30 і 31 жовтня в Києві відбудеться третій Міжнародний джазовий фестиваль «Jazz in Kiev 2010».

Про це УНІАН повідомили організатори фестивалю.

Основним концертним майданчиком фесту вже традиційно стане Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац), де протягом трьох фестивальних днів пройдуть повноцінні виступи п`яти музичних колективів.

У 2010-му році українську столицю відвідають справжні зірки світового джазу: аргентинець Діно Салуцці, американські групи Yellowjackets і Oregon, квартет знаменитого американського гітариста Лі Рітенура. Хедлайнер фестивалю –легендарний музикант, один із найвпливовіших джазменів ХХ століття Хербі Хенкок.

Відкриватиме фестивальну програму 29 жовтня один з найвідоміших у світі виконавців на бандонеоні Діно Салуцці (Dino Saluzzi). Артист найвідомішого німецького лейбла ECM представить в Україні свій останній реліз – диск «El Encuentro» (2010). До альбому увійшла музика, спеціально написана для бандонеона, віолончелі та оркестру. Разом з Діно Салуцці на фестивалі гратимуть німецька віолончелістка Аня Лехнер (Anja Lechner) та київський оркестр New Era Orchestra (диригент – Тетяна Калініченко). У другому відділенні першого дня вперше в Україні виступить знаменита американська джаз-ф`южн група Yellowjackets, у складі якої зірки імпровізаційної музики: Боб Мінтцер (Bob Mintzer), Рассел Ферранте (Russell Ferrante), Джиммі Хесліп (Jimmy Haslip) і Віл Кеннеді (Will Kennedy).

Другий фестивальний день – 30 жовтня – відкриє американський квартет Oregon, у складі якого гітарист Ральф Таунер (Ralph Towner), виконавець на духових інструментах Пол МакКендлесс (Paul McCandless), басист Глен Мур (Glen Moore) і барабанщик Марк Уолкер (Mark Walker). Фолк-джазовий колектив з більш ніж тридцятирічної історією представить у Києві свій останній реліз – альбом «1000 Kilometers» (2007). Потім на сцену вийде славнозвісний американський гітарист Лі Рітенур (Lee Ritenour), що зумів, без перебільшення, стерти кордони музичних стилів і напрямків у своїй творчості. В Україні Рітенур виступить зі своїм квартетом, до складу якого входять клавішниця Патріс Рашен (Patrice Rushen), вже знайомий київській публіці бас-гітарист Мелвін Дейвіс (Melvin Davis) і знаменитий барабанщик, екс-учасник Earth, Wind & Fire Сонні Еморі (Sonny Emory).

У третій день «Jazz in Kiev 2010» – 31жовтня – уперше в Україні дасть концерт жива легенда джазу – американський піаніст Хербі Хенкок (Herbie Hancock). Володар 12 премій Греммі (зокрема, в головній номінації «Альбом року» за диск «River: The Joni Letters» (2007)) представить у Києві свою нову масштабну програму «The Imagine Project» (2010).

Ведучий фестивалю – Олексій Коган.