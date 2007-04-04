До Великодних свят вдкрилася виставка писанок (фото)
Представлено роботи 30 майстрів майже з усієї України
У виставковій залі Національної спілки майстрів народного мистецтва України 3 квітня відкрилася Всеукраїнська виставка «Великодня писанка».
На виставці представлено роботи 30 майстрів майже з усієї України. Кожна писанкарка має свій стиль, свої улюблені кольори, орнаменти, поділ на орнаментальні площини.
|Народна майстриня Любов Кітторова з онукою
Онука пані Люби також вчиться цьому вишуканому ремеслу, при мені вона розписала писанку, яка називається серцева.
«Колись кожен хлопець мав свій кошичок, в який дівчата на Великдень ставили писанку-серцеву. Це означало, що дівчина закохана в хлопця, бувало, що комусь попадеться багато серцевих, а комусь жодної», - розповідає народна майстриня Любов Кітторова.
|Праворуч писанка-серцева
На виставці ви можете стати свідком живого творення цієї мініатюри. Черпаючи з джерела архаїчних символів, майстри відтворюють дивосвіт, притаманний Поділлю, Слобожанщині, Буковині, Київщині, Сумщині, Львівщині, Івано-Франківщині та багатьом іншим регіонам.
Оксана Климончук, фото Ксеня Сміх