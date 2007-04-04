До Великодних свят вдкрилася виставка писанок (фото)

У виставковій залі Національної спілки майстрів народного мистецтва України 3 квітня відкрилася Всеукраїнська виставка «Великодня писанка».

На виставці представлено роботи 30 майстрів майже з усієї України. Кожна писанкарка має свій стиль, свої улюблені кольори, орнаменти, поділ на орнаментальні площини.

Наприклад, народна майстриня Любов Кітторова у розписі писанок застосовує дуже давні язичницькі елементи й висловлює жаль з приводу того, що “дуже мало людей знайомі з цими елементами, навіть художники не завжди розуміють, що вони малюють”.

Онука пані Люби також вчиться цьому вишуканому ремеслу, при мені вона розписала писанку, яка називається серцева.

«Колись кожен хлопець мав свій кошичок, в який дівчата на Великдень ставили писанку-серцеву. Це означало, що дівчина закохана в хлопця, бувало, що комусь попадеться багато серцевих, а комусь жодної», - розповідає народна майстриня Любов Кітторова.

На виставці ви можете стати свідком живого творення цієї мініатюри. Черпаючи з джерела архаїчних символів, майстри відтворюють дивосвіт, притаманний Поділлю, Слобожанщині, Буковині, Київщині, Сумщині, Львівщині, Івано-Франківщині та багатьом іншим регіонам.

Оксана Климончук, фото Ксеня Сміх