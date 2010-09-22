Сни відомих українських письменників презентують у Києві

28 вересня о 14:30 в Мистецькій вітальні НПУ ім. Драгоманова відбудеться презентація антології "Сновиди. Сни українських письменників".

Як повідомили УНІАН організатори презентації, книжка об’єднала під своєю обкладинкою сни 80 сучасних українських письменників, серед яких Юрій Андрухович, Іздрик, Іван Драч, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Ліна Костенко та ін. За словами редактора видання Івана Малковича, «Сновиди» – перша в світі письменницька сновидійна антологія. Усі сни написано спеціально для цього видання. Єдиний виняток – сон Григорія Сковороди, позаяк це чи не найдавніший з опублікованих снів вітчизняних авторів.

На презентації будуть присутні автори антології Іван Малкович, директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Тарас Малкович, автор ідеї, Андрій Курков, Лариса Денисенко, Сергій Пантюк, Богдан-Олег Горобчук, Ярослав Ґадзінський, Олег Коцарев, Юлія Стахівська, Олег Романенко.

У програмі передбачено презентацію антології, спілкування з автором ідеї, запитання-відповіді до авторів антології, читання снів письменниками, продаж книг за цінами видавництва.