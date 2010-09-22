Цього року Крим відвідали більше туристів, ніж минулого

За січень-серпень 2010 року в Автономній Республіці Крим кількість відпочиваючих склала 48 млн. 93,7 тис. осіб. Це на 579,9 туристів або на 13,4% більше, ніж за січень-серпень 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економіки АР Крим.

В санаторно-курортних і туристських підприємствах Криму за 8 місяців 2010 року відпочили 849,9 тис. осіб, що на 6,4% вище за рівень аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, що минулого року кількість іноземних туристів, що відвідали Україну, скоротилося на 24,2% в порівнянні з 2008 роком.

Раніше повідомлялося, в січні-травні поточного року в Автономній Республіці Крим відпочили 1472, тис. осіб, що на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.