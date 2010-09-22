Виставка «Київ живописний»

22 вересня о 17.00 в Київському музеї російського мистецтва (вул.Терещенківська, 9) відбудеться відкритття виставки «Київ живописний».

До участі у проекті залучено представників від живописних шкіл Закарпаття, Києва, Криму, Львова, Одеси та Харкова - повна палітра українського класичного живопису.

Представлена в Національному музеї російського мистецтва експозиція, включає невелику частку напрацьованого в рамках проекту матеріалу, зате, вперше дає змогу побачити і порівняти творчість майстрів всіх зазначених живописних шкіл України.

Режим роботи: Ср, Сб, Нд: 10.00-18.00; Вт, Пт: 11.00-19.00; Пн, Чт - вихідні

Тел.: (044) 234-62-18

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