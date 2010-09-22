Павло Воля замінить Лію Ахеджакову в Службовому романі-2

Павло Воля зіграє роль секретаря-метросексуала в римейку Службового роману - в оригінальному фільмі Ельдара Рязанова секретаря директора зіграла Лія Ахеджакова.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу російської компанії Леополис, яка виступила продюсером фільму.

Перші 30 хвилин нового фільму були представлені сьогодні в Санкт-Петербурзі на Кіно Експо 2010.

Режисером римейку став автор Лопухов Сарік Андреасян. Місце Аліси Фрейндліх у ролі головної героїні, Мимри Людмили Прокопівни Калугіної, зайняла Світлана Ходченкова (Благословіть жінку, Кохання у великому місті 1-2) - тільки замість статистичної установи їй доведеться керувати рейтинговим агентством. Спокушати її належить Володимиру Зеленському (Кохання у великому місті, Свати).

"Самотня жінка за 30" Олю Рижову зіграє Анастасія Заворотнюк, відома за серіалом Моя прекрасна няня, а її пасію, грамотного керівника Юрія Самохвалова, зіграє Марат Башаров (Турецький гамбіт, 1612).

У епізодах з`являться також Іван Охлобистін, Аліка Смєхова, Тигран Кеосаян, Тимур Родрігес, Віктор Васильєв і Дмитро Хрустальов.

Зараз Службовий роман. Наш час перебуває на завершальній стадії виробництва: закінчується монтаж, йде робота над саундтреком.

Перший трейлер повинен з`явитися цієї суботи, 25 вересня.

Як повідомлялося раніше, в прокат римейк Службового роману вийде 17 лютого 2011. За словами продюсерів, фільм знімається, щоб сюжет Службового роману став зрозумілим молоді.

Нагадаємо, що в новорічну ніч 2008 року вийшов сиквел рязанівської Іронії долі, зроблений Тимуром Бекмамбетовим, а в 2009 році Георгій Юнгвальд-Хількевич випустив продовження своєї мушкетерської епопеї під назвою Повернення мушкетерів, або Скарби кардинала Мазаріні.



РИА Новости

