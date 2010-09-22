The Selector: краща сучасна музика Великобританії відтепер в Україні

22 вересня в ефірі PROSTO Radio стартує міжнародне радіошоу Британської Ради The Selector – добірка найкращої сучасної музики Великобританії різних напрямків і стилів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Британської Ради.

Як зазначається в повідомленні, The Selector є новим форматом для українського радіо, оскільки транслюватиме не лише всесвітньо відомі треки, але й відкриє слухачам найновішу британську музику, яка раніше не звучала в українському радіоефірі. У кожному випуску програми – гарячі інтерв’ю та коментарі, а також живі сесії і студійні записи.

За повідомленням, незмінний продюсер шоу – DJ Goldierocks, одна з найвідоміших лондонських діджеїв та музичних журналістів. «За свою енергійність та стиль Goldierocks заслужила титул «найстильнішої DJ-королеви Лондона», а її вибухові вечірки називають «розкутими, гламурними та гарячими». Не пропустіть вечірку Goldierocks у Києві в листопаді 2010», – кажуть у Британській Раді. Українську версію The Selector вестиме Валерія Чачибая.

The Selector виходитиме в ефір PROSTO Radio щосереди та щонеділі о 22:00..

Нагадаємо, що ідея The Selector народилася у 2001 році в музичному відділі Британської ради в Лондоні. За час свого існування шоу захопило серця понад двох мільйонів слухачів у 30 країнах світу. У 2005 році шоу було назване кращою щотижневою радіопрограмою Великобританії та відзначене престижною золотою нагородою Sony Radio Academy Awards.

До плей-листу The Selector за час існування шоу потрапили всі нові британські виконавці. В ефірі звучали студійні записи та інтерв’ю таких музикантів як Goldfrapp, Katie Melua, Alan Pownall, Elbow, Estelle, Nitin Sawhney, Blur, Jazzie B, Wiley та багато інших. За словами британського репера Ty, «The Selector – це ковток свіжого повітря… це шоу підтримує та відкриває таланти».

Довідатись більше про The Selector та завантажити щотижневі подкасти шоу можна на www.britishcouncil.org.ua і www.prosto.fm.