Одіозні «Мудаки» все-таки виходять в український прокат

23 вересня о 19:00 в український прокат виходить одіозне українське кіно під назвою «МУДАКИ. Арабески».

Слід зазначити, що кінотеатри більшості міст України відмовляються від прокату цього нового українського кіно.

Творці стрічки зазначають, що продюсерами і творчою групою серйозно обговорювалася можливість перейменування кінорелізу.

«Після довгих, болісних переговорів, ми все-таки залишаємо первинну назву проекту, не міняємо її ні на «Диваки» ні на «Дурні», тому що тільки «Мудаки» і тільки «Мудаки» цілком відображають ту ідею уселенського хаосу в окремо взятому народі, яка лягла в основу проекту. А до цензури ми холодні, – кажуть творці.

У столиці зухвале українське кіно покажуть в кінотеатрах «Київ» і «Жовтень».

Прем`єра відбудеться завтра, 23 вересня, в кінотеатрі «Київ» (вул.Велика Васильківська, 19).

Квитки ще є в продажі, вартість квитка – 35 грн.

Докладніше інформацію. дивіться на сайті http://www.arthousetraffic.com/films/MUDAKI/index.html.