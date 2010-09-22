Одіозні «Мудаки» все-таки виходять в український прокат
Кінотеатри відмовляються показувати стрічку
23 вересня о 19:00 в український прокат виходить одіозне українське кіно під назвою «МУДАКИ. Арабески».
Слід зазначити, що кінотеатри більшості міст України відмовляються від прокату цього нового українського кіно.
Творці стрічки зазначають, що продюсерами і творчою групою серйозно обговорювалася можливість перейменування кінорелізу.
«Після довгих, болісних переговорів, ми все-таки залишаємо первинну назву проекту, не міняємо її ні на «Диваки» ні на «Дурні», тому що тільки «Мудаки» і тільки «Мудаки» цілком відображають ту ідею уселенського хаосу в окремо взятому народі, яка лягла в основу проекту. А до цензури ми холодні, – кажуть творці.
У столиці зухвале українське кіно покажуть в кінотеатрах «Київ» і «Жовтень».
Прем`єра відбудеться завтра, 23 вересня, в кінотеатрі «Київ» (вул.Велика Васильківська, 19).
Квитки ще є в продажі, вартість квитка – 35 грн.
Докладніше інформацію. дивіться на сайті http://www.arthousetraffic.com/films/MUDAKI/index.html.