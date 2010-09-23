На Волинь з'їхалися партизани з Росії, Білорусі та Молдови

На честь Дня партизанської слави 22 вересня на Волині відбувся міжнародний зліт партизанів і підпільників 1941-1945 років з різних регіонів України, Росії, Білорусі та Молдови.

Як повідомили УНІАН в прес-службі голови Волинської обласної державної адміністрації, учасники партизанського руху та представники молодіжних організацій області України, Російської Федерації, Білорусії та Молдови зібралися на свято на місці стоянки партизанських загонів у селі Лопатень Ківерцівського району, де функціонує музей партизанської слави.

Під час церемонії були покладені вінки до Обеліску партизанської слави. Крім того, тут відбувся концерт, на якому прозвучали мелодії партизанських пісень, були розгорнуті пересувні виставки з фотографіями і документами періоду партизанського руху.

Також були організовані різні конкурси та показові виступи бійців Внутрішніх військ МВС України.

Зі словом привітання до присутніх на святі звернувся волинський губернатор Борис Климчук, зачитав учасникам зльоту привітання Президента України Віктора Януковича.

За мужність і героїзм, проявлені в роки війни 1941-1945 років, незламну волю, турботу про спадкоємність поколінь Климчук нагородив п`ятьох учасників зльоту нагородами Волинської ОДА.

Нагадаємо, 22 вересня відзначається День партизанської слави.

