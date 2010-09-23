Amazon опублікує роман Оксани Забужко англійською мовою

Найбільший в світі онлайн-магазин Amazon видасть англійською мовою роман української письменниці Оксани Забужко Польові дослідження українського сексу, повідомляє КоммерсантЪ-Украина.

Роман буде виданий як на папері, так і в електронному варіанті - спеціально пристосованому для читання з пристрою Amazon Kindle. Паперовий варіант поширюватиметься в усіх крупних магазинах художньої літератури англійською мовою.

Роман Забужко увійшов до списку з шести творів, які Amazon має намір видати наступної весни. До переліку також потрапили романи Донька вішальника Олівера Потча, Границя абсолютної сили Мартіна Реведрадо, Старе місто Ліна Же, Піццикато: викрадання чарівної скрипки Русалки Рех, Пепіта Хіменес Хуана Валери.

У рамках видавничої програми Amazon публікує знакові, проте, невідомі англомовному читачеві твори.

Роман Польові дослідження українського сексу є найвідомішим і найбільш комерційно успішним романом Оксани Забужко. Нагадаємо, що в грудні 2009 року вийшов новий роман Оксани Забужко - Музей покинутих секретів, над яким вона працювала сім років.

У травні 2010 року відбулася презентація аудіо-книги Оксана Забужко читає свої вірші, куди увійшли вибрані вірші зі збірки Друга спроба, начитані самою письменницею.

