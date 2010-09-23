Олег Скрипка та Андрій Курков презентували Кодекс киянина

21 вересня біля Золотих воріт у Києві українські зірки, серед яких музикант Олег Скрипка і письменник Андрій Курков, презентували Кодекс киянина.

Про це повідомляє газета"Сегодня".

Крім Скрипки і Куркова у презентації взяли участь Віктор Павлік, Фома, Росава, Неділя, а також автор кодексу, радник мера Києва Ігор Добруцький. Всі вони пообіцяли вивчити 46 правил Кодексу та їх дотримуватися.

"Я буду на дорогах зупиняти людей і поправляти їх, якщо побачу, що вони не дотримуються правил", - пообіцяв соліст гурту ВВ Олег Скрипка.

Нагадаємо, що Кодекс киянина був розроблений столичною мерією в липні 2010 року. До Києва увійшли більш ніж 40 заповідей, наприклад, киянин не смітить, не паркується на газоні, займається безпечним сексом, не вчить іншого жити і не нав`язує свої правила, не загоряє на громадських пляжах голими та інше.

За невиконання правил штрафувати не будуть - вони носять рекомендаційний характер.