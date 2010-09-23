До Одеси привезуть часточку хреста, на якому розіп’яли Христа

Про це повідомив настоятель храму Святого апостола Андрія Первозванного отець Ігор Тарас. За його словами, святиня прибуде до Одеси 24 вересня на свято Воздвиження чесного хреста зі Львова. У свою чергу, цю святиню привіз до Львова священик-єзуїт з Єрусалиму.

За словами одеського священика, Хрест Христовий покликаний примирити всіх Його учнів як в Одесі, так і в усій Україні.

«У нас тільки один ворог – диявол, ніяк інша конфесія або людина», – підкреслив отець Ігор.

Під час перебування християнської святині в Одесі у Свято-Андріївському храмі будуть молитися за людей, які страждають від духовних і фізичних недуг. Передбачені акафісти, помазання освяченим єлеєм, індивідуальні молитви та благословення.

Святиня пробуде в Одесі до 3 жовтня, пише «Газета по-українськи».