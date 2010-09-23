15 жовтня 2010 у Національному художньому музеї України відкриється новий медіа-проект «Бойс. Пайк. Фостель. Мистецтво акції та відео-арт 1960-1970-х років».

Музей репрезентує класичні твори піонерів відеоарту Нам Джун Пайка та Вольфа Фостеля, документацію перформансів та хеппенінигів лідера європейського акціонізму Йозефа Бойса.

Нам Джун Пайк буде представлений своїм першим відео-твором, створеним після придбання першої камери Sony Portapak, який нещодавно було відкрито та відреставровано, Button Happening, 1965 р. (Хеппенінг із ґудзиком) - твір, який поклав початок розвитку відео-арту.

Знаковим твором є робота Йозефа Бойса «I Like America and America Likes Me» (Я люблю Америку і Америка любить мене), 1974 р.

Sun in your head, 1963 (Сонце в твоїй голові) представляє один з перших у Європі (Німеччина) відео експериментів німецького інтелектуала, акціоніста та відеоартиста Вольфа Фостеля.

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www.namu.kiev.ua