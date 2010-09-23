На фестивалі «Козацькі звитяги» оберуть найгарнішу амазонку

У «Парку Київська Русь» (с. Копачів Обухівського району Київської обл.) 1-3 жовтня в рамках фестивалю «Козацькі звитяги» відбудеться конкурс краси «Українська амазонка». Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, переможниця стане символом українського образу жіночої краси. Дівчині мають бути притаманні чарівність, інтелект, жіночність, а також гідність та самостійність.

Участь у конкурсі візьмуть дівчата від 18 років – привабливі тілом та душею, які знайомі з українською культурою та звичаями.

«Зовнішні параметри не обов`язково мають бути модельними, оскільки краса не піддається загальноприйнятим критеріям - це завжди суб`єктивне поняття. Найголовніше, у дівчат має бути спортивна фігура та впевненість у собі, вміння красиво і правильно говорити українською, а також не боятися коней і байкерів», - прокоментував президент форуму-фестивалю "Козацькі звитяги" Євген ВИШИНСЬКИЙ.

Крім того, дівчат оцінюватимуть за інтелектуальними критеріями. Журі ставитиме конкурсанткам запитання з української історії, костюму, з`ясовуватиме їх світогляд і рівень духовного розвитку. Далі амазонок випробують фізично - хто з красунь краще танцюватиме, стрілятиме з лука, або зуміє осідлати коня.

За словами організаторів, справжня амазонка повинна в складних ситуаціях вміти знаходити правильне рішення.

«Українські дівчата споконвіку були гарними, спритними та кмітливими. В часи знецінення та стандартизації, які торкнулися також і жіночої вроди, дуже важливим є встановити зв`язок зі світосприйняттям наших предків, які цінували в жінках розум та душевну силу», - сказав автор проекту «Парк Київська Русь», один з членів журі, Володимир ЯНЧЕНКО.

У журі конкурсу запрошені зірки шоу-бізнесу, публічні люди, представники кіноіндустрії і київського бомонду.

Як повідомили організатори, найкрасивішу українську «амазонку» організатори відправлять в тур країнами з українською діаспорою. Переможниця також отримає коштовний «Пояс Амазонки» і подорож до Греції. Учасницям півфіналу подарують чимало заохочувальних призів від спонсорів.