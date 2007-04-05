Більше півтори тисячі дітей-сиріт побачать унікальне лазерне шоу «Водної феєрії»

5 квітня у Національному цирку Московський Цирк на воді дасть доброчинну виставу для дітей-сиріт, інвалідів, дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей.

«Діти - аудиторія особлива. Їх неможливо обдурити і примусити, як дорослих, ради пристойності додивитися до кінця шоу, якщо воно нудне. Вони наші головні судді. Тому ми прагнемо виправдати їхні очікування і регулярно оновлюємо програму, - зазначив Андрій Шевченко, автор і керівник Московського цирку на воді. - Одного разу після вистави до нас за лаштунки прийшла маленька дівчинка з величезним букетом квітів і попросила його передати левові Софі. А в букет поклала листівку, в якій написала: «Дорога Софі, я бажаю тобі, щоб у наступному номері в тебе з`явився справжній друг. Адже так сумно грати одній»... І ось тепер у нашого морського лева з`явився партнер. А прем`єра номера відбулася зовсім недавно вже в Києві. Упевнений, що поява Боба на арені зробила шоу ще цікавішим».

Унікальний Цирк на воді під керівництвом Андрія і Яни Шевченка вже 3-й місяць успішно гастролює у Києві. Глядачів підкорили екстремальні номери дресури з пітонами, крокодилом, голубами, собачками; лазерне і світлове супер-шоу; виступи акробатів, клоунів, водних плавчинь-синхронниць, балету, жонглерів, канатоходців, факіра, і живої вокалістки. Цирк уже встиг наробити галасу – на виставах аншлаги, а квитки розкуповуються на два тижні вперед.

Організатором добродійного шоу виступив Московський Цирк на воді, який гастролює у Києві, спільно з Київським національним цирком. Акція пройде за підтримки Добродійного фонду «Бізнес для дітей», Координаційного центру «Громадських організацій».

Гастролі Московського цирку будуть тривати в Києві до середини травня. Вистави відбуваються у Київському національному цирку тепер не три, а чотири дні на тиждень: по четвергах і п`ятницях о 19:00, а також по суботах і неділях о 13:00 і 17:00.