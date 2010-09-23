Росія передала Польщі матеріали про розстріл поляків у Катині

Сьогодні начальник головного управління міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури Росії Саак КАРАПЕТЯН передав раднику-міністру посольства Республіки Польща в Російській Федерації Петру МАРЧИНЯКУ копії матеріалів кримінальної справи в 20 томах, порушеної за фактом розстрілу польських громадян у 1940 році в Катині.

Як повідомили УНІАН у генпрокуратурі РФ, у зазначених 20 томах містяться розпорядження про відправку військовополонених, списки військовослужбовців, відправлених до УНКВС по Калінінській області, протоколи допитів та інших слідчих дій, судово-медичні експертизи, акти про поховання, історії хвороби, свідоцтва про смерть, акти видачі тіл, запити до ГІЦ МВС СРСР, довідки про судимості та інші документи.

Як відомо, в березні 2005 року до Генеральної прокуратури Російської Федерації надійшов запит польської сторони з клопотанням про ознайомлення з усіма матеріалами так званої «Катинської справи».

У жовтні 2005 року польська сторона була ознайомлена з 67 томами кримінальної справи.

У листопаді 2009 року до Генеральної прокуратури РФ надійшло нове польське клопотання про ознайомлення з усіма матеріалами кримінальної справи.

На виконання доручення Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА копії матеріалів згаданої справи в 67 томах у травні 2010 року Генеральною прокуратурою Російської Федерації були передані польській стороні.

Наразі робота з виконання запиту польської сторони триває.