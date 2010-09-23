Регіонали заремствували на Кулиняка

Партія регіонів незадоволена роботою міністра культури Михайла КУЛИНЯКА, повідомила народний депутат від ПР Олена БОНДАРЕНКО. Як передаєГлавком у інтерв`ю депутат заявила таке: «Міністр у своїй роботі не може саботувати реалізацію тих положень нашої передвиборної програми, які стосуються мовної проблеми. Адже коли ми ставили питання про те, що він повинен скасувати наказ №100 про дубляж у кінематографі? Півроку тому. А віз і нині там. Про що це каже? Про те, що людина свідомо саботує виконання програмних цілей. Він зараз – член нашої команди, а значить, зобов`язаний піклуватися про виконання наших зобов`язань. Якщо ні – іди в іншу команду. Ось саме так – чесно. Інакше – це саботаж, а гірше – шкідництво. Зараз М.КУЛИНЯК своїм саботажем повернення російської мови в кінотеатри фактично забив нашій команді, виражаючись мовою футболу, автогол. М.КУЛИНЯК уже напрацював на жовту картку».

Водночас «регіонали» поки що не вноситимуть подання про відставку М.КУЛИНЯКА. «Зараз це було б не зовсім коректно. Потрібно спочатку розбиратися всередині команди й робити все для того, щоб він виконував те, на що ми делегували його у владу. І ми дожмемо його. І Царьов, і Колесніченко, і я. Таких, як я, повірте, у фракції багато. Ми почнемо вимагати його відставки тільки тоді, коли переконаємося в тому, що він безнадійний. А так – будь-який поганий мир кращий за добру війну», – сказала Бондаренко, додавши, що поки що “регіонами” працюють з М.КУЛИНЯКОМ мирними методами.

За словами нардепа, її колеги Ірина БЕРЕЖНА та Юрій МІРОШНІЧЕНКО в приймальні в М.КУЛИНЯКА і в його кабінеті «вже просто дірку в штанях відсиділи, обговорюючи з ним цю проблему». «Але я бачу, що там розуміння мало», - відзначила О.БОНДАРЕНКО.

Вона заявила, що якщо протягом місяця-двох це питання не вирішиться, “регіонали” порушуватимуть перед лідером фракції ПР Олександром ЄФРЕМОВИМ питання про те, що фракція має виступити з ініціативою відставки міністра. «Червона картка – і кроком руш з ігрового поля», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Вона також повідомила, що зараз М.КУЛИНЯКА захищає прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ. «Так, це питання до прем`єр-міністра, оскільки він – голова Кабміну й відповідає за М.КУЛИНЯКА. Тому фракція навряд чи витрачатиме зараз час на напучення міністра-саботажника – цей період уже давно минув. Про відставку вже треба буде говорити з В.ЯНУКОВИЧЕМ. Наша фракція приблизно раз на місяць-два проводить зустрічі з Кабміном, на яких такі питання і обговорюються», – сказала О.БОНДАРЕНКО, відзначивши, що востаннє така зустріч відбулася в другій половині серпня.