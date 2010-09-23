Абрамович планує купити привезений з України російський прапор

22 вересня, в російській столиці відкрилася міжнародний художній ярмарок АРТ Москва, на якому також представлена Україна.

У цьому році до участі в АРТ Москва прийняті галереї з 15 країн, серед яких й українська Галерея Тетяни Миронової (MironovaGallery).

У російській столиці галерея представить роботи трьох сучасних художників - українки Оксани Мась, американського художника українського походження Девіда Датуна та української художниці Жанни Кадирової.

Девід Датун спеціально для Арт-Москви підготував прем`єру інсталяції Російського прапора під оптичними лінзами. Основа інсталяції - колаж, створений з вирізок преси.

Зокрема, в канві твору - 4 Горбачова, 3 Путіна, 2 Медведєва і 4 Єльцина, а також державна символіка, матрьошки, раритетні жигулі, Газпром, сільські пейзажі, фото Романа Абрамовича і Даші Жукової, співак Микола Басков і його подруга, володарка титулів Міс Росія (2001) і Міс Всесвіт (2002) Оксана Федорова, а також інші відомі російські особистості.

Як повідомили представники MironovaGallery, зараз ведуться переговори з представником Абрамовича про купівлю цього прапора - його вартість становить 100 000 у.о.

Також художник Девід Датун представить концептуальні інсталяції із посуду Тарілки долі з ідеєю пробудження й переосмислення духовності в людині.

Українська художниця Оксана Мась презентує на АРТ Москва філософські інсталяції Конституція. Конституція з латинської означає пристрій. Арт-пристрій Мась представляє собою колеса від автомобіля, які по колу викладені кольоровими писанками. На стенді будуть колеса з жовто-золотими та блакитними писанками - тобто, кольори національного українського прапора.

Жанна Кадирова представить скульптурні карти областей і міст, що складаються з граней, рубаних і ламаних фрагментів кахельної плитки. Тут кожну роботу можна асоціювати з певною територіальною областю, містом, вулицею, як свого роду, просторами життя.

"Занурившись у круговерть нав`язаних підвалин, місто зникає як спільнота, як сума своїх жителів, перетворюючись на абстракцію, в нагромадження форм, що не піддаються осмисленню ", - охарактеризували роботу Кадирової у MironovaGallery.

Ще одним концептуальним доповненням будуть Планети від Кадирової. Саме в межах такої технологічної планети, яка показана бляклою, тріснутою, кахельною, можливо, і стоїть людство в епоху технологічного прогресу, припускає художниця.

14-тий щорічний Міжнародний художній ярмарок АРТ Москва відбудеться в Центральному будинку художника до 26 вересня. У цьому році він відбувається під девізом Медіалізація.

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Mironova Gallery була створена в 2003 році. Спочатку Галерея існувала в закритому форматі, проте з часом власниця Галереї - Тетяна Миронова вибрала відкриту діяльність, спрямовану на розвиток і становлення українського сучасного мистецтва у світі.

З 2006 року Галерея поступово почала розгортати широку роботу: міжнародні арт-проекти, виставки, доброчинні проекти, меценатські ініціативи, видавничі та освітні програми.

Сьогодні Галерея позиціонує себе, як унікальна Галерея, яка бере на себе відповідальну місію брати участь у всіх великих світових арт-процесах і популяризувати краще сучасне мистецтво, а також відкривати Український сучасний арт для інших країн. Для Галереї важливо сприяти арт-туризму, формуванню цивілізованого арт-ринку і зростання авторитету країни в цілому.

The MironovaGallery презентує найкращі імена сучасного мистецтва: Арсен Савадов, Віктор Сидоренко, Девід Датун, Жанна Кадирова, Оксана Мась, Олександр Сухоліт, Валерій Федічев, Олександр Бабак, Олександр Животков, Роман Жук, Оксана Мась, Олександр Прокопов, Андрій Ментух, Сергій Гай, Анатолій Криволап, Лариса Клюшкіна, та інші.

Тетяна Миронова за внесок у розвиток мистецтва була нагороджена у грудні 2008 року державним Орденом Княгині Ольги.

А з вересня 2010 відомий галерист Тетяна Миронова призначена радником Міністра культури і туризму України.

Корреспондент