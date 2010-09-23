Найбільша мережа відеопрокатів визнала себе банкрутом

Найбільша в світі американська мережа відеопрокатів і комп`ютерних ігор, компанія Blockbuster Inc., подала до суду добровільне клопотання, в якому визнала себе банкрутом.

Як повідомляється в опублікованому прес-релізі Blockbuster, банкрутство компанії не торкається її бізнесу поза США та міжнародних партнерів, які працюють за франшизою.

Крім того, всі магазини, DVD-кіоски, пункти доставки поштою та он-лайн-майданчики в країні працюють і виконують замовлення в повному обсязі.

Так, глава 11 Кодексу про банкрутство США, на яку посилається Blockbuster, забезпечує компаніям-заявникам можливість продовжувати операційну діяльність у період добровільної, погодженої з кредиторами реструктуризації.

Згідно із заявою Blockbuster, керівництво компанії вже домовилося з інвесторами про реструктуризацію.

"Щоб зберегти бренд, якому виповнилося вже 30 років, ми змінимо саму структуру компанії. Ми сподіваємось перейти на цифрові носії, які зараз використовують конкуренти", - йдеться в заяві.

Тим часом Blockbuster повідомила, що більшість її кредиторів - власники 80,1% основного боргу за пріоритетними забезпеченими облігаціями - підтримали основні умови плану рекапіталізації компанії і трансформації моделі її бізнесу.

Так, згідно з планом, борговий тягар компанії буде скорочено з $ 1 млрд до $ 100 млн і менше.

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Blockbuster Inc. - Найбільша американська компанія, що спеціалізується на роздрібному продажу відеопродукції та прокаті фільмів через Інтернет. Роздрібна мережа Blockbuster налічує близько 5,8 тис. магазинів по всьому світу.

Корреспондент