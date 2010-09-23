На Андріївському узвозі влаштують німецько-українські ігри

На Андріївському узвозі 1-3 жовтня відбудеться німецько-український фестиваль "Вулиця ігор – ігри на вулиці".

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Під час фестивалю киянам і гостям міста представлять концертну інтервенцію композитора Герхарда Штерблера і письменника Сергія Жадана. Фотограф Андреас Герцау перетворить весь Андріївський узвіз на галерею, розмістивши на фасадах будівель свої роботи.

Також усі охочі зможуть побачити виставку Гете-Інституту "Ortszeit Local Time" ("Місцевий час") фотографа Штефана Коппелькамма, який зафіксував одні й ті ж міські панорами Східної Німеччини в 1990 році й через одинадцять років. Ці парні зображення служать документацією перетворень у багатьох східнонімецьких містах і демонструють приклади змін і обережного оновлення міст.

Організаторами фестивалю виступили Гете-Інститут в Україні й Центр сучасного мистецтва "Совіарт". У центрі уваги проекту стоять радикальні зміни публічного простору, що спостерігаються в містах Центральної і Східної Європи після розпаду СРСР.

На прикладі київського Андріївського узвозу, одній з найстаріших вулиць Східної Європи, організатори та учасники фестивалю планують підняти питання здатності сучасного мистецтва до діалогу і його здібності до дій в ході модернізації і збереження культурної спадщини в публічних просторах.

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